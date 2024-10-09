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İstanbul Sözleşmesi yaşatır ne demek?

İstanbul Sözleşmesi yaşatır ne demek?
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Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından büyük tartışmalar ortaya çıktı. "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganı İstanbul Sözleşmesi'nin yeninde yürürlüğe girmesini isteyenler tarafından bu süreçte toplumsal bir çağrı haline geldi. Peki, İstanbul Sözleşmesi yaşatır ne demek?

İstanbul Sözleşmesi yaşatır ne demek? Kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemeyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesi, 2011 yılında Türkiye'nin de ilk imzacı olduğu uluslararası bir anlaşma olarak hayata geçti. Ancak, 2021'de Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi, kadın hakları savunucuları ve birçok sivil toplum örgütü tarafından sert eleştirilerle karşılandı. Bu eleştiriler çerçevesinde "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" ifadesi, kadın haklarını savunmak için sembol haline geldi. Peki, bu slogan tam olarak ne anlama geliyor? Detaylar....

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR NE DEMEK?

"İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" ifadesi, sözleşmenin kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik şiddeti önlemede yaşamsal önem taşıdığını vurgulayan bir slogan olarak ortaya çıktı. Türkiye'nin sözleşmeden çekilmesi, birçok kadın örgütü ve insan hakları savunucusu tarafından kadınların şiddet karşısındaki yasal güvencelerinin zayıflaması olarak yorumlandı. Kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadelede İstanbul Sözleşmesi'nin sağladığı koruma mekanizmaları nedeniyle İstanbul Sözleşmesi'nin tekrardan yürürlüğe girmesini isteyenler "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganını kullanmaya başladı.

Bu sloganın arkasındaki temel düşünce, sözleşmenin şiddet mağduru kadınlar için adalet ve koruma sağladığı, toplumsal cinsiyet eşitliğini garanti altına aldığı ve bu hakların geri çekilmesinin kadınların yaşamlarını tehdit edebileceğiydi.

Sözleşmenin savunucuları, kadına karşı şiddetin büyük bir toplumsal sorun olduğunu, bu sözleşmenin şiddeti önleme, mağdurları koruma ve failleri cezalandırma konusundaki etkisinin hayati olduğunu dile getiriyor. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi için yapılan kampanyalarda ise bu slogan ön plana çıkıyor?.

İstanbul Sözleşmesi yaşatır ne demek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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