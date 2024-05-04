Seferlerin başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın ve AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler'in yanı sıra bazı AK Parti milletvekilleri de katıldı. Peki, İstanbul - Sivas yüksek hızlı tren açıldı mı? İstanbul - Sivas YHT başladı mı, kaç saat sürüyor?

İSTANBUL - SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN AÇILDI MI?

İstanbul-Sivas aktarmasız ekspres Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın ilk seferi düzenlenen törenle başladı. Boyraz, "Şimdi İstanbul seferlerinde de bu sayıyı daha da artırmaya başlayacağız. Bugün hareket edecek trenlerle ilgili bilgileri aldığımızda toplam 803 yolcumuza biletleme yapılmış. Bunun 370'i İstanbul'dan direkt Sivas'a giden Sivaslı yolcular oluyor. Dolayısıyla büyük bir talebin de olduğunu görüyoruz." bilgisini verdi.

İSTANBUL - SİVAS YÜKSEK HIZLI TREN KAÇ SAAT?

İstanbul-Sivas Ekspres seferlerle İstanbul-Sivas arası seyahat süresi 7 saat 8 dakikaya düştü. TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Yalçın, Ankara- Sivas yüksek hızlı treninden bugüne kadar bir milyonun üzerinde kişinin yararlandığını dile getirerek, müşteri odaklı yaklaşımlarıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlerde tüm yolcuların taleplerini takip ettiklerini söyledi.

Yalçın, "Bu kapsamda da müşterilerimizden gelen aktarmasız Sivas-İstanbul sefer talepleri değerlendirilmiş, şirketimizin müşteri memnuniyetini en üst seviyesine çıkarma hedefleri doğrultusunda çalışmalarımız tamamlanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'mız Abdulkadir Uraloğlu'nun destekleriyle hayata geçirdiğimiz, bugün ilk seferine uğurlayacağımız İstanbul- Sivas yüksek hızlı trenimiz, İstanbul- Sivas hattını 7 saat 18 dakikada, Sivas-İstanbul hattını da 7 saat 8 dakikada katedecek." ifadelerini kullandı.