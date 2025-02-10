İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı İstanbul'da yarın okullar yok mu (DAVUT GÜL – İstanbul Valiliği Açıklaması)?

AKOM'un yayımladığı güncel raporda, İstanbul'da hava sıcaklıklarının daha da düşeceği ve yeni bir kar yağışının beklendiği ifade edildi. Özellikle gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan soğuk hava dalgasına karşı yetkililer, tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. İstanbul'da yaşayanlar için buzlanma ve ulaşımda aksamalar gibi olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. İstanbul okullar tatil mi SON DAKİKA? 11 Şubat Salı İstanbul'da okullar yok mu (DAVUT GÜL – İstanbul ValiliğiAçıklaması)?

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

İlimiz bugünden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etksine girmiş bulunmaktadır. Soğuk havanın etkisiyle halen aralıklı yağmur olarak devam eden yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur, ilimizin batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması beklenmektedir.

11.02.2025 Salı günü il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, Salı günü akşam ilk saatlerden, Çarşamba (12.02.2024) öğle saatlerine kadar il genelinde ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliğinden henüz tatil duyurusu yapılmadı. Günel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

11 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU



AKOM'DAN UYARI GELDİ

AKOM'un tahminlerine göre gün boyunca İstanbul'un çeşitli bölgelerinde aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak.

Silivri ve Çatalca gibi yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladığı belirtilen açıklamada, "Akşam saatlerinden itibaren (17.00) kar yağışının şehrin genelinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor." denildi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeği belirtilen açıklamada, çarşamba gününe kadar kısa süreli kar yağışlarının etkili olabileceği belirtildi.

MARMARA HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı