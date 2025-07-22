İstanbul KARTAL su kesintisi! 22-23 Temmuz İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kartal ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Temmuz İstanbul Kartal su kesintisi saatleri...
Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri!
KARTAL SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: ESENTEPE MAH
Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25
Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
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Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞPINAR MAH
Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25
Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
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Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH
Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25
Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
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Etkilenen Mahalle: KARLIKTEPE MAH
Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI
Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25
Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185