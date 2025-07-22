İstanbul KARTAL su kesintisi! 22-23 Temmuz İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri!

KARTAL SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ESENTEPE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞPINAR MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

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Etkilenen Mahalle: KARLIKTEPE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185