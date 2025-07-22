İstanbul KARTAL su kesintisi! 22-23 Temmuz İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul KARTAL su kesintisi! 22-23 Temmuz İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Kartal ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Temmuz İstanbul Kartal su kesintisi saatleri...

Kartal su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 22 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 22 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri!

KARTAL SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ESENTEPE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: GÜMÜŞPINAR MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: HÜRRİYET MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

---

Etkilenen Mahalle: KARLIKTEPE MAH

Arıza Açıklaması: AYEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 22.07.2025 12:18:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 22.07.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul KARTAL su kesintisi! 22-23 Temmuz İSKİ Kartal su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
MHP'ye mi geçiyor? Mehmet Kasım Gülpınar'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret

Kulisleri hareketlendiren ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gururlandıran sözler: Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, destan yazıyoruz

"Oran yüzde 80'in üzerine çıktı, adeta destan yazıyoruz"
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

İsrail'in gerçek amacını anlatıp meydan okudu: İzin vermeyeceğiz
Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı

Filenin Sultanları'nın neden ekonomi sınıfında uçtuğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.