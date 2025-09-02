İstanbul Kadıköy 2 Eylül su kesintisi: Hangi ilçeler etkilenecek? Kadıköy'de sular ne zaman gelecek

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ), Kadıköy ilçesinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle 2 Eylül 2025 Salı günü bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu kesintilere dair detaylar ve suyun ne zaman verileceğine dair bilgiler, İSKİ tarafından paylaşıldı. Peki, İstanbul Kadıköy su kesintisinden hangi mahalleler etkilenecek? Kadıköy'de sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 2 EYLÜL

İstanbul genelinde zaman zaman yaşanan su kesintileri, özellikle bakım, onarım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor. 2 Eylül 2025'te Kadıköy ilçesinde planlanan su kesintisi de İSKİ'nin altyapı çalışmaları kapsamında uygulanacak.

İSKİ açıklamasına göre kesinti, iki farklı zaman diliminde mahallelere etki edecek:

21:00 – 08:00 saatleri arasında bazı mahallelerde

21:00 – 12:00 saatleri arasında diğer mahallelerde

Kesintinin amacı, şebeke hatlarının bakımını yapmak ve olası arızaların önüne geçmek. Bu nedenle suyun tamamen kesileceği süre boyunca vatandaşların günlük su ihtiyaçlarını önceden karşılaması öneriliyor.

İSTANBUL KADIKÖY SU KESİNTİSİ 2 EYLÜL: KADIKÖY SU KESİNTİSİNDEN HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

21:00 – 08:00 arasında su kesintisi yaşayacak mahalleler:

Caferağa

Osmanağa

Rasimpaşa

Zühtüpaşa

Fenerbahçe

21:00 – 12:00 saatleri arasında su verilmeyecek mahalleler ise şöyle:

Acıbadem

Koşuyolu

Hasanpaşa

Eğitim

Fikirtepe

Dumlupınar

Merdivenköy

Vatandaşların, bu mahallelerde kesinti süresince suyu tasarruflu kullanması ve gerekli önlemleri alması öneriliyor.

2 EYLÜL 2025 KADIKÖY'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

2 Eylül 2025 Kadıköy'de sular ne zaman gelecek? sorusu, bölge sakinlerinin en çok merak ettiği konu. Yukarıda belirtilen saatler doğrultusunda:

Caferağa, Osmanağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa ve Fenerbahçe mahallelerinde su, ertesi gün sabah 08:00 itibarıyla yeniden verilmeye başlanacak.

Acıbadem, Koşuyolu, Hasanpaşa, Eğitim, Fikirtepe, Dumlupınar ve Merdivenköy mahallelerinde su, ertesi gün öğlen 12:00 itibarıyla tekrar sağlanacak.

İSKİ, herhangi bir aksaklık durumunda vatandaşları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendireceğini duyurdu.