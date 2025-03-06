Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyiden iyiye çalıyor

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
Çocuklara hayvan ilacı verip 'cinsel istismar' tuzağı kuran doktorun cezası belli oldu

Çocuklara hayvan ilacı verip tuzak kuran doktorun cezası belli oldu
İzmit Belediye Başkanı'na eski şoföründen mobbing suçlaması! Üstelik akrabasıymış

Belediye başkanına eski şoföründen mobbing suçlaması
Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

Polis yok diye aşırı hız yapanlar yandı! Yeni sistem devrede

İstanbul İSKİ su kesintisi! 6 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 6 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Mart günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Mart İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 6 MART

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

EYÜPSULTAN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AKŞEMSETTİN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi: 06.03.2025 14:26:34

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.03.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 6 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ŞİLE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AHMETLİ MAH

Arıza Açıklaması: ELEKTRIK ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.03.2025 15:53:32

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.03.2025 18:30

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 6 Mart İstanbul'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
img

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
img

Macron'un çıkışını AB de destekledi! Savaş çanları iyice çalıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mimar Ece Gürel'in sağlık durumu: Kalbi durdu, entübe edildi

Ece Gürel'in sağlık durumu sanılandan daha kötü: Kalbi durdu
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Mustafa Karataş, 'Kocamı tahrik ediyor' diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti

"Kocamı tahrik ediyor" diyen kadın izleyicinin sözlerini yarıda kesti
Kuralar çekildi! Ziraat Türkiye Kupası'nda dev derbi var

Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda derbi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.