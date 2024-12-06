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İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İSKİ Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri!

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 7 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: HALICIOĞLU MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.12.2024 09:50:23

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.12.2024 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

SARIYER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İSTİNYE MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 06.12.2024 15:43:50

Tahmini Bitiş Tarihi: 6.12.2024 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 6-7 Aralık Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

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