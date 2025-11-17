Haberler

İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Kasım Zeytinburnu, Güngören, Esenler su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. İstanbul'da bugün bazı ilçelerde belirli saat aralığında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 17 Kasım günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 17 KASIM

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AVCILAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: TAHTAKALE MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.11.2025 14:34:09

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

BEYKOZ SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ANADOLU KAVAĞI MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE300 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.11.2025 14:11:22

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 20:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ZEYTİNBURNU SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: SÜMER MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 800 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:20:12

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 18:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

GÜNGÖREN SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MEHMET NESİH ÖZMEN MAHALLESİ

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 17.11.2025 08:33:01

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

ESENLER SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: MİMAR SİNAN MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.11.2025 21:31:03

Tahmini Bitiş Tarihi: 17.11.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
