Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 11 Aralık günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 11 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 11 ARALIK

Güncel İstanbul su kesintileri için İSTANBUL SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ESENYURT SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: AKEVLER MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 10.12.2024 13:45:25

Tahmini Bitiş Tarihi: 10.12.2024 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
img

Türkiye'nin en iyi 20 yemeği seçildi
img

Siyaset tarihine geçecek kare
img

Suriyeli ünlü ismin cesedi Esad'ın işkence merkezinde bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 10 Aralık Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? CANLI maç izle! (ATALANTA REAL MADRİD) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Atalanta Real Madrid maçı nereden izlenir? Aşk Evlilik Boşanma 4. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Aşk Evlilik Boşanma 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 10-11 Aralık Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 28. bölüm tek parça izle! Bahar son bölüm ful HD izleme linki BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Aralık Mustafakemalpaşa, Nilüfer, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki! Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 28. bölüm CANLI izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.