İstanbul için sağanak uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu

İstanbul için Meteoroloji'den gelen sağanak yağış uyarısı, şehirde yaşayan vatandaşları harekete geçirdi. İstanbullular, bu dönemde hava koşullarının nasıl olacağını merakla takip ediyor. Özellikle aniden bastıran yağmurlar ve olası olumsuz hava koşulları, günlük yaşamı doğrudan etkileyebileceği için kent sakinleri hava durumu verilerini yakından izliyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul hava durumu!

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bu gece itibarıyla şehir genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar öngörülüyor. Yağışların, yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilen yerel yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.