İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur

İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
İstanbul için kıyamet senaryosu: Bu şekilde yaza girersek felaket olur
Güncelleme:
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 25'in altına inerken Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, kentin yalnızca 50 günlük suyu kaldığını açıkladı. Ekim ve kasım aylarında beklenen yağışların gelmediğini belirten Şen, "Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek felaket olur" uyarısında bulundu.

  • İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 25 sınırının altına düştü.
  • İstanbul'un şu an 50 günlük su rezervi bulunuyor.
  • Kullanılabilir su miktarı 185 milyon metreküpe düştü.

İzmir ve Bursa'da yaşanan su krizinin ardından İstanbul'da da tablo giderek ağırlaşıyor. Kentteki barajların doluluk oranı yüzde 25 sınırının altına düştü. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'un şu an yalnızca 50 günlük su rezervine sahip olduğunu söyledi.

"TEHLİKE ÇANLARI ŞİMDİDEN ÇALIYOR"

Ekim ve kasım aylarında beklenen yağışların gerçekleşmediğine dikkat çeken Şen, "Tehlike çanları şimdiden çalıyor. Çünkü yağışlar yeterli değil. Bu şekilde kış sonuna kadar gidersek bir felaket meydana gelir" diye konuştu.

GEÇEN HAFTAKİ YAĞIŞLARIN ETKİSİ OLMADI

Prof. Dr. Şen, son yağışların su rezervlerine anlamlı bir katkı sağlamadığını belirterek "Geçen hafta İstanbul'da bir yağış oldu ancak barajlardaki doluluk oranını artırmadı. Şehre her gün 3 milyon metreküp su veriliyor, yağışlar ancak bunu karşılıyor" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 30 SEVİYESİNDE OLMASI GEREKİYORDU

Şen, önümüzdeki 5 ila 8 gün boyunca da yağış görünmediğini vurgulayarak kasım ayında doluluk oranlarının en az yüzde 30 seviyesinde olması gerektiğini kaydetti.

KULLANILABİLİR SU 185 MİLYON METREKÜPE DÜŞTÜ

İstanbul'daki dört büyük baraj —Ömerli, Terkos, Büyükçekmece ve Sazlıdere— için yapılan ölçümlere değinen Şen, kullanılabilir su miktarının endişe verici biçimde azaldığını vurgulayarak "Geçen hafta 200 milyon metreküp olan kullanılabilir su, bu hafta 185 milyon metreküpe düştü. Dip suyu çıkarılınca 150 milyon metreküp civarında su kalıyor. Günde 3 milyon metreküp tüketildiğinde bu, İstanbul için yaklaşık 50 günlük su demek" şeklinde konuştu.

"BU ŞEKİLDE YAZA GİRERSEK FELAKET OLUR"

Kış sonuna kadar yağışların yetersiz kalması hâlinde ciddi bir su krizinin kapıda olduğunu belirten Şen, şu uyarıda bulundu: "Bu şekilde 50 günlük su kalmış bir halde yaza girersek felaket olur. Tehlike çanları çalıyor, risk devam ediyor. Melen'den gelen su şu an için bir nebze nefes aldırıyor ama yeterli değil."

Yorumlar (11)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

Oturup sonumuzun gelmesini bekleyeceğimize, niye bir şeyler yapmıyoruz? Mesela deniz suyunu içme suyuna çevirmiyoruz? Aptal mıyız biz?

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlp AY:

önce denize hacet gidermeyi bırakmalıyız vesselam

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıyhyqxfpnh2:

Dubai ve İsrail gibi niye buluttan yağmur indiremiyoruz İran Urmiye Kent’i için bu yola baş vuruyor biz neden yapamıyoruz

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Kuraklık ve felaketlerin tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarırhfpc5zpp8:

Türkiye acilen yağmur bulutu aşısına geçmelidir aksi taktirde gelecek yaz Türkiye susuzluktan kırılır

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErtuğrul Altın:

Şu hayattır ama artık onu da zor bulacağız herhalde.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
