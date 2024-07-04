İSTANBUL HAVA DURUMU | İstanbul'a sağanak yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre bugün megakentte gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi. Vatandaşlar, İstanbul'da hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Hava durumu raporuna göre, İstanbul'da yağış olacak mı?

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesiminde yağış beklenirken, İstanbul'da ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

İSTANBUL İÇİN UYARI!

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) yapılan uyarıda, bugün megakentte metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği açıklandı. Rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, akşam ise sert eseceği duyuruldu.