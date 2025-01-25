İstanbul hava durumu 25 Ocak | Hafta sonu İstanbul'da yağmur var mı, hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu ve bugün İstanbul hava sıcaklığı kaç derece olduğu araştırılıyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar, "Bugün hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. 25 Ocak İstanbul hava durumu! Detaylar haberimizdedir…

25 OCAK İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul şehrinde 25 Ocak 2025 Cumartesi günü hava Sağanak Yağmurlu, sıcaklık ise 11 dereceyi gösteriyor. 26 Ocak 2025 Pazar günü ise havanın Bulutlu, ve sıcaklığın 12 derece olacağı tahmin edilmekte. 27 Ocak 2025 Pazartesi günü hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 12 dereceyi gösterecek. 28 Ocak 2025 Salı günü için havanın Parçalı Bulutlu olması bekleniyor, sıcaklık da 14 dereceyi bulacak. 29 Ocak 2025 Çarşamba günü için havanın Parçalı Bulutlu olacağı yönünde tahminler var, sıcaklık ise 17 dereceyi gösterecek.

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