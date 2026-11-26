Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İGÜ Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (SGUAM) bünyesinde geliştirilen AR CHIP platformu, yapay zeka, siber güvenlik, otonom sistemler ve donanım teknolojilerini tek bir çip mimarisinde bir araya getiriyor. Üniversitenin teknoloji geliştirme vizyonunun önemli çalışmalarından biri olan AR CHIP, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına uyarlanabilen yapısıyla dikkat çekiyor.

İGÜ'den Çip Tasarımı ve Donanım Teknolojilerinde Yenilikçi Çözüm

İstanbul Gelişim Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Konseptten Silikona, Donanımdan Güvenli Sistemlere” yaklaşımı doğrultusunda özel çip tasarımı, donanım güvenliği, siber güvenlik ve yapay zeka donanım hızlandırma alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Merkez bünyesinde geliştirilen AR CHIP, algılama, veri işleme, hareket kontrolü ve güvenlik fonksiyonlarını tek bir yapılandırılabilir platformda buluşturan uygulamaya özel bir yarı iletken çözüm olarak öne çıkıyor.

Ahmet Sait Gayretli: “Üniversitelerin Teknoloji Üreten Merkezlere Dönüşmesi Büyük Önem Taşıyor”

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Ahmet Sait Gayretli, üniversitelerin bilimsel bilgi üretiminin yanı sıra bu bilgiyi yüksek katma değerli teknolojilere dönüştürmesinin önemine dikkat çekti. AR CHIP platformunun üniversitenin araştırma ve teknoloji geliştirme vizyonuyla örtüştüğünü belirten Gayretli, konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

“Teknolojik bağımsızlığın ve sürdürülebilir kalkınmanın temelinde, bilgi ve araştırmayı somut ürünlere dönüştürebilme yetkinliği bulunuyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerimizi teknoloji geliştirme vizyonumuzla bütünleştirmeye büyük önem veriyoruz. Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezimiz bünyesinde geliştirilen AR CHIP platformu, bu yaklaşımımızın önemli örneklerinden biri. Yapay zeka, siber güvenlik ve çip tasarımı gibi stratejik alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarla ülkemizin yüksek teknoloji üretme kapasitesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Üniversitelerin geleceğin teknolojilerini geliştiren, sanayiyle iş birliği içerisinde yenilikçi çözümler sunan merkezlere dönüşmesini son derece değerli buluyoruz.”

AR CHIP ile Yapay Zeka ve Otonom Sistemler Tek Platformda

AR CHIP platformunun öne çıkan özellikleri arasında yapay zeka işlemlerinin doğrudan çip üzerinde gerçekleştirilebilmesi yer alıyor. Platforma entegre edilen yapay zeka motoru, otonom navigasyon, sensör füzyonu ve gerçek zamanlı karar verme gibi işlemlerin düşük güç tüketimiyle yürütülmesine olanak tanıyor.

Bulut sistemlerine bağımlılığı azaltan bu teknoloji, özellikle hızlı veri işleme ve anlık karar verme gerektiren uygulamalarda önemli avantajlar sağlıyor.

Çoklu sensör arayüzleri, GNSS bağımsız navigasyon, gerçek zamanlı hareket kontrolü ve programlanabilir mimari gibi özelliklere sahip AR CHIP, otonom mobil robotlardan endüstriyel otomasyona, tarımsal robotikten madencilik ekipmanlarına, havacılık platformlarından akıllı mobilite çözümlerine kadar geniş bir kullanım potansiyeli taşıyor.

Siber Güvenlik Çipin Mimarisine Entegre Ediliyor

İGÜ Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmaların önemli bir diğer boyutunu donanım tabanlı güvenlik teknolojileri oluşturuyor.

Geleneksel yazılım tabanlı güvenlik yaklaşımlarının ötesine geçen merkez, güvenlik mekanizmalarını doğrudan çip mimarisine entegre etmeye odaklanıyor.

Bu kapsamda güvenli önyükleme, donanım tabanlı kimlik doğrulama, kriptografik hızlandırma, güvenli veri iletişimi ve fiziksel müdahalelere karşı koruma gibi teknolojiler üzerinde çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Söz konusu yaklaşım, özellikle kritik altyapılar, endüstriyel sistemler ve otonom teknolojilerde veri bütünlüğünün korunması ve sistem güvenilirliğinin artırılması açısından önem taşıyor.

İGÜ, Yüksek Teknoloji Alanındaki Ar-Ge Kapasitesini Güçlendiriyor

RISC-V tabanlı işlemci tasarımı, FPGA prototipleme, analog ve karma sinyal tasarımı gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştiren İGÜ Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi, çip geliştirme süreçlerini gereksinim analizinden silikon üretimine kadar bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor.

AR CHIP platformuyla farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirmeyi amaçlayan İstanbul Gelişim Üniversitesi, akademik bilgi birikimini uygulamaya dönük mühendislik çalışmalarıyla birleştiriyor.

İGÜ, siber güvenlik, yapay zeka ve yarı iletken teknolojileri alanındaki Ar-Ge faaliyetleriyle Türkiye'nin yerli teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesine katkı sunmayı ve yüksek katma değerli teknoloji geliştirme çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.