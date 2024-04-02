İstanbul'da 16 katlı bir binanın en alt katında bulunan gece kulübünde patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 15kişi hayatını kaybederken 4'ü ağır 11 kişi de yaralandı. İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada yangının söndürüldü ifade edildi. Peki, İstanbul Gayrettepe'deki patlamada kaç ölü var? Patlamanın sebebi ne?

İSTANBUL GAYRETTEPE'DEKİ PATLAMADA KAÇ ÖLÜ VAR?

Olay Şişli Gayrettepe'de Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan dolayısıyla kapalı olan 16 katlı binanın -1 ve -2'nci katında bulunan gece kulübünde tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünde yangın çıktı.

GAYRETTEPE'DEKİ PATLAMANIN SEBEBİ NE?

Yangının büyümesiyle kulüpte ve bina dumanla doldu. O sırada kulüpte bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerideki yaralıları dışarı çıkardı. Olayda 15 kişi can verirken 4'ü ağır 11 kişi de yaralandı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale ederek söndürdü, soğutma çalışması başlatıldı.

EKREM İMAMOĞLU PATLAMAYLA İLGİLİ NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı ve basın mensuplarına açıklamada bulundu. İmamoğlu, Şu anda 24 kişiye erişildi ve 15'i hayatını kaybetti. İçeride arama inceleme çalışmaları sürüyor içeride başka kişilere ulaşma ihtimali var. Süreç zor bir ortamı gösteriyor çükü inşaatla ilgili bazı malzemeler çok düzeniz şekilde yığılmış gözüküyor. İnşaat başvurusu yok, gerekli izinler alınmamış. Tabiri caizse kaçak bir inşaat yürütülmüş. Savcılık gerekli incelemeyi başlattı. Süreci arkadaşlarımız ilerletiyor.. Yapının statiğine zarar verildi mi diye bakılacak gerekirse komşularımızla ilgili tahliye desteği olacağız çünkü yapı da eski bir yapı. Bu kadar işçinin içeride bulunması da bir soru işareti.