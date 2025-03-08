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İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 10 Mart Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 10 Mart Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Esenler elektrik kesintisi listesi! 10 Mart günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 10 Mart günü İstanbul Esenler ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Esenler elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Esenler elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Esenler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 10 Mart günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-03-10 10:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135., 1136., BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1., 901., 902., 903., 903/1., 904., 905., 907., 908., 909., 910., 911., 912., 913., 913/1., 914., 915., 916., 917., 927., 928., 928/1. ÇIKMAZ, 929. ÇIKMAZ, 930., 931., 932., 933., 935., 943., KEMER, ÇAĞLAYAN, ŞAHİNBEY sk bölgelerinde 10/03/2025 10:00:00 - 10/03/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul ESENLER elektrik kesintisi! 10 Mart Esenler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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