İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir, aslen nereli? Selami Yıldız nerelerde çalıştı?

Son dönemdeki gelişmelerle birlikte İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Özellikle "İstanbul Emniyet Müdürü kimdir?", " Selami Yıldız'ın görev geçmişi nedir?" gibi sorular, hem vatandaşların hem de medya kuruluşlarının gündeminde yer alıyor. Peki, Selami Yıldız kimdir? Selami Yıldız hangi illerde görev yaptı, tecrübe ettiği pozisyonlar ve çalışma hayatında elde ettiği başarılar neler? İşte, Selami Yıldız'ın biyografisi ve mesleki kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar…

SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

Selami Yıldız, 1968 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatında başarılı bir çizgi yakalayan Yıldız, 1986'da Ankara Polis Koleji'ni, 1990 yılında ise Polis Akademisi'ni başarıyla tamamlamıştır. Mesleki kariyerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı olarak başlamış ve emniyet teşkilatında çeşitli kademelerde görev almıştır.

Selami Yıldız kimdir

1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğü'nde 2. Bölge Şark Hizmeti'ni yerine getiren Selami Yıldız, 1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak yurtdışı deneyimi kazanmıştır. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde önemli görevler üstlenmiştir.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir

2014'te 1. Sınıf Emniyet Müdürü unvanını kazanan Yıldız, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ve ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevlerine atanmıştır. 2023 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Selami Yıldız, 2024 yılında ise İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız

Selami Yıldız, görev yaptığı süre boyunca hem yurtiçinde hem de yurtdışında edindiği deneyimlerle tanınmaktadır. Evli ve iki çocuk babası olan Yıldız, aynı zamanda İngilizce'yi iyi derecede bilmektedir.