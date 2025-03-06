İstanbul Emniyet Müdürü kimdir? Selami yıldız kaç yaşında, nereli?

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir? 1968 yılında İstanbul'da doğan Selami Yıldız, 6 Aralık 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır. Kariyerinde birçok önemli görevde bulunan Yıldız, özellikle güvenlik ve istihbarat alanlarındaki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız kimdir?

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ KİMDİR?

İstanbul Emniyet Müdürü Selami YILDIZ 1968 İstanbul doğumludur. 1986 yılında Ankara Polis Koleji'nden ve 1990 yılında da Polis Akademisi'nden mezun olarak, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde Komiser Yardımcısı rütbesi ile göreve başladı.

1994 yılında Kars Emniyet Müdürlüğünde, 1996-1997 yılları arasında Ardahan Emniyet Müdürlüğünde görev yaptıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı.

1998-2000 tarihleri arasında Portekiz Büyükelçiliği'nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı. Yurt dışı görevi dönüşü İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 2008 yılına kadar görev aldı. 16.09.2008 tarihinde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atandı.

2011-2014 yılları arası İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde çeşitli şube, ilçe ve birimlerden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

19.01.2015 tarihinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. 2016 yılında Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Yüksek Lisans Programından mezun oldu.

2017-2018 yılları arasında Adana İl Emniyet Müdürlüğü görevini yapan Sayın Selami YILDIZ, 2018-2023 yılları arası Polis Başmüfettişliği görevini yapmıştır. 2023 yılı itibariyle Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve İstihbarat Başkan Vekilliği görevlerini yürütmekte iken;

06.12.2024 tarihi 2024/406 sayılı kararname ile İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Sayın Selami YILDIZ, evli ve iki çocuk babasıdır.