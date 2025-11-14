İstanbul'daki radar noktaları nereler? Radar noktalarına nereden bakılır? İstanbul'da hız limitleri ne oldu, nerelerde değişti?

İstanbul'da sürücülerin trafik güvenliğini sağlamak ve hız ihlallerini önlemek amacıyla kurulan radar noktaları ve ortalama hız tespit sistemleri, şehir genelinde giderek yaygınlaşıyor. 2025 itibarıyla birçok ana arter ve tünelde hız limitleri güncellendi. Peki, İstanbul'daki radar noktaları nereler? Radar noktaları nereden bakılır? İstanbul'da hız limitleri ne oldu, nerelerde değişti? Detaylar haberimizde…

İSTANBUL'DAKİ RADAR NOKTALARI NERELER?

İstanbul'da hız denetimleri, son yıllarda elektronik denetleme sistemleri (EDS) ve sabit radarlarla giderek yoğunlaştı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2025 itibarıyla sabit radar noktalarının konumlarını açıkladı.

Bazı önemli radar bölgeleri şöyle:

TEM (E-80) Otoyolu: Mahmutbey Gişeler ile FSM Köprüsü arasında sabit radar noktaları bulunuyor.

D-100 Karayolu (E-5): Avcılar–Kadıköy hattında sabit EDS kamera sistemleri kurulu.

Kuzey Marmara Otoyolu: Avrupa yakasında yaklaşık 7 sabit radar noktası aktif durumda.

Şehir içi arterler: Basın Ekspres Yolu, Haliç – Alibeyköy Tüneli girişi, Riva Kavşağı gibi noktalarda EDS sistemleri yer alıyor.

RADAR NOKTALARI NEREDEN BAKILIR?

Sürücüler için radar konumlarını önceden görmek ya da planladıkları güzergâhlarda denetim alanlarını kontrol etmek mümkün. Ana kaynaklar:

EGM EDS Haritası: Sabit radar noktalarını resmi harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Uygulaması: Güzergâh bazlı radarlı ve radarsız uygulamaları takip etmek mümkün.

Bağımsız Trafik / Hukuk Siteleri: Güncel EDS haritaları ve radar bölgeleri analiz edilmiş.

ORTALAMA HIZ TESPİTİ NERELERDE VAR?

Ortalama hız tespiti (hız koridoru) uygulamaları, İstanbul'da belirli otoyol ve tünel güzergâhlarında aktif. Bazı bilinen alanlar:

TEM Otoyolu (E-80): Mahmutbey'den FSM Köprüsü yönüne uzanan kesimde ortalama hız koridoru var.

Beşiktaş Bölgesi: Barbaros Bulvarı ile Kabataş hattında EDS kameraları hem hız hem şerit ve kırmızı ışık denetimi yapıyor.

Tüneller: Kağıthane / Beşiktaş tünellerinde ortalama hız sistemlerinin çalıştığı biliniyor.

İSTANBUL'DA HIZ LİMİTLERİ NE OLDU, NERELERDE DEĞİŞTİ?

UKOME'nin 2025 toplantısında alınan kararla, İstanbul genelinde birçok güzergahta hız limitleri yeniden belirlendi.

Bazı önemli güncellemeler:

Beşiktaş Barbaros Bulvarı: Hız limiti 70 km/s

Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt Tünelleri: Hız limiti 90 km/s

Basın Ekspres Yolu: Yeni limit 110 km/s

Mahmutbey Caddesi: Hız limiti 90 km/s

Avrupa Yakası Sahil Yolu (Florya Kavşağı – Çatladıkapı): Limit 90 km/s

Sahil Yolu Kennedy Caddesi: Hız limiti 70 km/s

D-100 Karayolu (Büyükçekmece TÜYAP – Altunizade Köprülü Kavşağı): Limit 90 km/s

Hasdal – Okmeydanı Bağlantı Yolu: Limit 90 km/s

4. Levent – TEM Bağlantı Yolu: Hız sınırı 90 km/s

O-3 TEM Ayrımı – Basın Ekspres Yolu: Hız limiti 100 km/s

Çamlıca Bağlantı Yolu – Finanskent ve Uzunçayır Köprüsü – Altunizade Köprüsü: Hız limiti 90 km/s

Polonezköy Kavşağı – Riva Bağlantı Yolu: Limit 90 km/s

Bu değişikliklerin amaçları arasında trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi, denetim yoğunluğunun artırılması ve yol güvenliği hedefi yer alıyor. Ayrıca yaklaşık 14.655 trafik işaret levhası sökülecek ve 1.105 yeni levha uygulanacak. Saha uygulamalarının 31 Aralık 2025'e kadar tamamlanması planlanıyor.