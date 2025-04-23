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İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
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İstanbul'da meydan gelen 6.2'lik deprem sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

Afad'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Büyük paniğe neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Marmara Denizi Silivri'de 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

İLK SARSINTI 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM FENA SALLADI

Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Bu ülkenin başına gelecek var var zaten.Çünkü ülkenin çivisi çıktı..Allah'm bizi bütün felaketlerden korusun..

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Haber YorumlarıOğulcan Öztürk:

her yeri oydunuz bictiniz. önlem yok bişey yok. gittiğiniz gün bayramdır be bu halka bayram !

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