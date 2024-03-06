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İstanbul'da yangın mı var? 6 Mart Çarşamba bugün İstanbul'da nerede yangın var? İstanbul'daki yangın söndürüldü mü?

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. İhbar sonrası olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına aldı. Peki, İstanbul'da yangın mı var? 6 Mart Çarşamba bugün İstanbul'da nerede yangın var? İstanbul'daki yangın söndürüldü mü?

İstanbul'da yangın mı var? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinde yangın çıktı. Yangın sonrası gökyüzünü devasa dumanlar kaplarken bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Peki, İstanbul'da yangın mı var? 6 Mart Çarşamba bugün İstanbul'da nerede yangın var? İstanbul'daki yangın söndürüldü mü?

İSTANBUL'DA YANGIN MI VAR?

İTÜ Ayazağa yerleşkesindeki yangının işçilerin kaldığı konteynerde çıktığı belirtilirken olayın ısınmak için elektrikli soba yakılmasından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Bölgede yangın sonrası dev kara dumanlar gökyüzüne yükselirken kısa süre içinde kontrol altına alınan olayda bir can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.03.2024 günü saat 08.00 sıralarında İTÜ- Maslak kampüsü içerisinde bulunan ve işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıkmıştır. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış sebebi, itfaiyenin çalışması sonrasında tespit edilecektir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Emir Ceran
Emir Ceran
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