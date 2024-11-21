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İstanbul'da yağmur ne zaman duracak?

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İstanbul'da etkili olan yağışların ne zaman duracağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamaya göre, İstanbul'da yağışların ne zaman sona ereceği belirtildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, yağışın duracağı tarihi ve hava durumu tahminlerini bekliyor.

Son günlerde İstanbul'da etkili olan yağışların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İstanbul'da yaşanan ilginç hava durumu, şehir sakinlerini şaşırttı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar, öğleye doğru yerini sağanak yağışa bırakırken, bu geçiş sırasında şehir üzerinde kara bulutlar belirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, İstanbul'da sağanak yağışların önümüzdeki günlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Peki, İstanbul'da yağmur ne zaman duracak?

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN DURACAK?

İstanbul'da, etkili olan lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na inmek isteyen uçaklar pisti pas geçmek zorunda kaldı. Öğlen saatlerinde etkisini arttıran lodos ve yağmur nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamadı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren uçaklar farklı havalimanlarına yönlendirildi.

İstanbul'da yağmur ne zaman duracak?

İstanbul'da yağmur ne zaman duracak?
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