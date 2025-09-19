Görenleri şok eden kiralık ev ilanı: Para istemiyor ama bazı şartlar var

İstanbul'da hızla tırmanan konut ve kira fiyatlarının yarattığı barınma krizi, her geçen gün daha fazla kişiyi alternatif yaşam arayışına itiyor. Bu durum, özellikle şehir merkezine uzak, doğayla iç içe bölgelerdeki evleri daha cazip hale getirirken, Şile'de paylaşılan ilginç bir ilan dikkatleri üzerine çekti.

KİRA YOK AMA SORUMLULUK VAR

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan ilan, Şile'de yer alan 1+1 müstakil bir ev için verildi. Ev yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde. İlk bakışta herhangi bir kira ücreti talep edilmediği için cazip görünse de ilanın detayları işin rengini değiştiriyor.

Ev, 16 dönümlük geniş bir arazi içerisinde yer alıyor ve burada yaşayacak kişiden kira talep edilmiyor. Ancak bu geniş arazideki bahçe ve tarla işlerinin sorumluluğu, evi kullanacak kişiye ait olacak.

SAĞLIK DURUMU VE FİZİKSEL YETERLİLİK ÖN PLANDA

İlanda, adayların fiziksel olarak aktif ve sağlıklı olması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Bunun nedeni ise arazinin düzenli bakımı ve yapılacak tarımsal işler. Ev sahibine göre bu sorumluluk, belli bir yaşın altındaki ve herhangi bir sağlık problemi bulunmayan bireyler tarafından üstlenilmeli. Ayrıca, kısa süreli kalmayı düşünenler ya da bu yaşam tarzına hazır olmayan kişiler için bu ev uygun değil.

KISA BİR TANITIM YAZISI DA İSTENİYOR

İlanın bir diğer dikkat çekici yönü de başvuru süreci. Adayların, neden bu evde yaşamak istediklerini açıklayan kısa bir tanıtım yazısını WhatsApp üzerinden göndermeleri isteniyor. Bu yazı üzerinden yapılacak değerlendirmelerle uygun adaylara geri dönüş sağlanacağı belirtiliyor.

İşte o ilanda yer alan şartlar;

"Yerimiz konum bilgisi için bilgi alınız. 16 Dönüm Arazi İçinde Kiralık Ev Kira Alınmayacaktır.Maaş Verilmeyecektir. Yaşayacak Kişinin 16 Dönüm Bahçe İçinde Bazı Sorumlulukları Olacaktır.Ev 1+1 – 50 M2'dir. Orta Yaşlı Olup Sağlık Sorunu Olmayan Tarla İşlerini Yapabilecek Ciddi Uzun Süre Kalmak İsteyenler Kendilerini Tanıtan Yazıyı WhatsApp Üzerinden Göndermeleri Gerekmektedir."