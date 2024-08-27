İstanbul'da sağanak yağış! İstanbul'da bugün hava nasıl? 27 Ağustos hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, İstanbul genelinde beklenen sağanak yağışlar için uyarıda bulundu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 27 Ağustos'ta hava nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Sorularının cevabı merak ediliyor.

27 AĞUSTOS HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji ve AFAD bugün İstanbul genelinde beklenen yağış için saat verirken aynı zamanda oluşabilecek sel ve su baskınları için uyarılarda bulundu. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde etkili olacak yağışların hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yapılan açıklamalara göre, bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji ve AFAD'dan İstanbul için yapılan açıklamada sel ve su baskını uyarısında bulunulurken şu ifadeler kullanıldı;

Bugün sabah saatleri ile öğle saatleri arasında İstanbul'da kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.