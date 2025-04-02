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İstanbul'da müsilaj yeniden ortaya çıktı

İstanbul'da müsilaj yeniden ortaya çıktı
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Dalgıçların adalar çevresinde sualtından görüntülediği müsilaj, deniz yüzeyinde görülmeye başladı. İstanbul'da Heybeli Ada çevresinde kilometrelerce uzayan müsilaj havadan çekilen görüntülere yansıdı.

İstanbul'da Heybeli Ada çevresinde kilometrelerce uzayan müsilaj havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Marmara Denizi'nde kirliliğin en somut örneklerinden olan müsilaj yeniden görülmeye başladı. Daha önceki aylarda su altından dalgıçların deniz yüzeyinde adalar çevresinde görüntülediği müsilaj, bu kez su yüzeyine çıktığı görüldü. Heybeliada çevresinde kilometrelerce uzayan müsilaj havadan çekilen görüntülerde ortaya çıktı.

İstanbul'da müsilaj yeniden ortaya çıktı

İstanbul'da müsilaj yeniden ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Çevre
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Karadeniz e geçen yabancı gemiler bilerek sintineleri boşaltıyorlar. Yabancı gemileri havadan İHA ile denetlemek lazım. her geminin peşine bir bot takmak lazım

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