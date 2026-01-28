İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda, kız arkadaşının evine giden bir genç, aile bireylerinin eve gelmesi üzerine panik yaşadı. Kendilerini 4. katın camından aşağıya bırakan gençler yaralandı. Olayın ardından aile üyeleri büyük panik yaşarken görüntülerde genç kızın ağabeyinin "Ölme, sana bir şey olmasın" diyerek sinir krizi geçirdiği görüldü.
- İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, aile bireylerinin eve gelmesi üzerine panik yaşayan bir genç ve kız arkadaşı 4. kattan atlayarak yaralandı.
- Komşular, camda asılı halde bekleyen genci fark edip cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
- Camdan atlayan genç kızın ağabeyi, olay karşısında sinir krizi geçirerek ağladı.
ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ
Camda asılı halde bekleyen genci fark eden komşular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde gencin uzun süre aşağı sarkarak yardım beklediği anlar yer aldı.
İKİSİ BİRLİKTE CAMDAN ATLADI
Yakalanmak istemeyen genç ile kız arkadaşı kısa süre sonra camdan aşağı atladı. Kaydedilen görüntülerde, iki gencin apartmanın bahçesinde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Olayın ardından aile üyeleri büyük panik yaşadı.
AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Camdan atlayan genç kızın ağabeyi, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirerek ağladı. Görüntülerde ağabeyin, "Ölme, sana bir şey olmasın" diye bağırdığı duyuldu.