Haberler

İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı

İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Ümraniye'de yaşanan olayda, kız arkadaşının evine giden bir genç, aile bireylerinin eve gelmesi üzerine panik yaşadı. Kendilerini 4. katın camından aşağıya bırakan gençler yaralandı. Olayın ardından aile üyeleri büyük panik yaşarken görüntülerde genç kızın ağabeyinin "Ölme, sana bir şey olmasın" diyerek sinir krizi geçirdiği görüldü.

  • İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, aile bireylerinin eve gelmesi üzerine panik yaşayan bir genç ve kız arkadaşı 4. kattan atlayarak yaralandı.
  • Komşular, camda asılı halde bekleyen genci fark edip cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
  • Camdan atlayan genç kızın ağabeyi, olay karşısında sinir krizi geçirerek ağladı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşanan olayda, kız arkadaşının evine giden bir genç, aile bireylerinin eve gelmesi üzerine panik yaşadı. Yakalanmamak için kendilerini 4. katın camından aşağıya bırakan gençler yaralandı.

ÇEVREDEKİLER FARK ETTİ

Camda asılı halde bekleyen genci fark eden komşular, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde gencin uzun süre aşağı sarkarak yardım beklediği anlar yer aldı.

İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı çift 4. kattan atladı

İKİSİ BİRLİKTE CAMDAN ATLADI

Yakalanmak istemeyen genç ile kız arkadaşı kısa süre sonra camdan aşağı atladı. Kaydedilen görüntülerde, iki gencin apartmanın bahçesinde hareketsiz şekilde yattığı görüldü. Olayın ardından aile üyeleri büyük panik yaşadı.

İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı çift 4. kattan atladı

AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Camdan atlayan genç kızın ağabeyi, gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirerek ağladı. Görüntülerde ağabeyin, "Ölme, sana bir şey olmasın" diye bağırdığı duyuldu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıSelçuk Gedik:

Zor imtihan.

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMr Camel:

korku ölüme koşmuşlar inşallah gençler hayat da olur

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarızırzop:

Çok zor bi durum

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumları05074355447:

Youtube muhammed ceyhan hoca açıklama yapıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınurullah acar:

bazen vidolarda goruyoz bu gibi gencler braber olduklari kiza neler yapiyor evin icinde ins bu gibi durum orda yasanmamistir gecmis olsun

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var
Trump 'İran anlaşma yapmak istiyor' dedi, Tahran'dan yalanlama geldi

Kim doğru söylüyor? Dünyanın konuştuğu iddiaya yalanlama geldi
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var