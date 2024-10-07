İstanbul'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, kar yağışının ne zaman başlayacağı konusunda merak içinde. Meteorolojik verilere göre, kentin farklı bölgelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Karla kaplanmış sokaklar, beyaz örtüsüyle İstanbul'un güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serecek. Peki, İstanbul'da kar ne zaman yağacak? İstanbul'da kar yağacak mı?

İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Türkiye'nin bu sene La Nina'lı bir kış geçireceğini, dolayısıyla aşırı sıcaklıklar olmayacağını belirten CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Prof. Dr. Orhan Şen "Ocak ayında 1-2 gün kar yağma olasılığı İstanbul'da göreceğiz. Yani yerde tutar mı tutmaz mı? Ama havada göreceğiz büyük bir ihtimalle. Dolayısıyla bu senenin kışını da bu şekilde geçireceğiz gibi geliyor" diye konuştu.

İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

Prof. Dr. Orhan Şen, ''İstanbul'da kar yağacak mı? Tabi en önemli soru bu. Neden önemli? Çünkü İstanbul'da 20 milyona yakın insan yaşıyor. O yüzden İstanbul'a baktığımız zaman yılbaşından önce pek bir kar yağışı görülmüyor" ifadelerini kullandı.