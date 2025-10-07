İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 7 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul, sabaha karşı yaşanan bir depremle güne sarsıntıyla başladı. Şehrin pek çok ilçesinde hissedilen kısa süreli ancak etkili deprem, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. "Az önce deprem mi oldu?" sorusu sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, binlerce kullanıcı hissettiklerini paylaşarak konuyu gündemin üst sıralarına taşıdı. Olay, kısa sürede kamuoyunun ilgi odağı haline gelirken, depremin merkez üssü ve şiddetine dair bilgiler ile uzman değerlendirmeleri haberin devamında yer alıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen depremleri anlık olarak takip ederek elde ettikleri verileri kamuoyuyla düzenli ve şeffaf bir şekilde paylaşmaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntıların ardından vatandaşlar, bu iki kurumun resmi web siteleri üzerinden güncel deprem bilgilerine ve son depremlere ilişkin ayrıntılara kolaylıkla ulaşabilmektedir.

AFAD, yalnızca deprem verilerini paylaşmakla sınırlı kalmaz; aynı zamanda toplumda afet farkındalığını artırmak için çeşitli eğitim programları, seminerler ve tatbikatlar düzenler. Kandilli Rasathanesi ise sismik hareketleri bilimsel yöntemlerle analiz ederek, kapsamlı ve ayrıntılı raporlar sunar.

Sabaha karşı yaşanan sarsıntı sonrası birçok vatandaş, "İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusunu yöneltmeye başladı. Sosyal medya üzerinden hızla yayılan paylaşımlar, depremi kısa sürede gündemin ön sıralarına taşıdı. 7 Ekim 2025 tarihli son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi sistemleri üzerinden ulaşarak, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi teknik bilgilere erişebilirsiniz.