İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Kasım İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

İstanbul sabahın erken saatlerinde yaşanan depremle sarsıldı. Kent genelinde hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli panik yarattı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturanlar depremi net bir şekilde hissederken, sosyal medyada " İstanbul'da deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı. Gözler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri 7 gün 24 saat boyunca izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, kurumların gelişmiş gözlem sistemleri aracılığıyla anlık olarak analiz edilerek kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış sismik ağ sistemiyle yer hareketlerini anında tespit ediyor. Hem AFAD hem de Kandilli'nin yayımladığı "Son Depremler" listesi, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir analiz kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın yayımladığı deprem listelerinde sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik veriler yer alıyor. Bu bilgiler, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşmasını sağlarken, yanlış söylentilerin önüne geçilmesine de katkıda bulunuyor. AFAD, verileri düzenli olarak güncelleyerek vatandaşların deprem farkındalığını artırmayı hedefliyor. Ayrıca kurum, afet hazırlıklarını güçlendirmek için yıl boyunca çeşitli eğitim ve tatbikatlar da yürütüyor.

06 KASIM 2025 İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kısa süre sonra AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremle ilgili ilk resmi verileri kamuoyuyla paylaştı. Açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliğine dair detaylara yer verildi. Her iki kurum da vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri yönünde uyarıda bulundu.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, Türkiye genelinde yaşanan sismik hareketlere dair en güncel verilere erişim sağlarken, bilim insanları için de önemli bir referans olmaya devam ediyor.