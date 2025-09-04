İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Eylül İstanbul'da az önce nerede deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı ilk bilgilere göre, İstanbul'da kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Şehrin çeşitli noktalarında hissedilen sarsıntı, vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu. Depremin merkez üssü ve şiddetine ilişkin ilk veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Ayrıntılar haberimin devamında?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye genelindeki sismik hareketliliği yakından izleyen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, tespit ettiği depremleri kamuoyuyla düzenli olarak paylaşır. Kurumun resmî web sitesinde, özellikle yerelde hissedilen depremlerle ilgili güncel bilgiler ve son 500 depreme ait ayrıntılı veriler herkesin erişimine açık şekilde sunulmaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen depremler, AFAD Deprem Dairesi tarafından anlık olarak izlenmekte ve elde edilen bilgiler güvenilir biçimde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Sadece verileri sunmakla kalmayan kurum, aynı zamanda toplumda afet farkındalığını artırmak ve olası risklere karşı hazırlıklı olunmasını sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

4 Eylül 2025 DEPREM OLDU MU?

