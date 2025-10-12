İstanbul'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Ekim İstanbul'da az önce nerede deprem oldu?

12 Ekim sabahı İstanbul'da kısa süreli bir sarsıntı hissedildi. Depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında henüz kesin bilgi bulunmuyor. Bu durum, kentte kısa süreli bir panik yaşanmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, deprem anındaki yaşadıklarını paylaşarak konunun gündeme gelmesini sağladı.

12 EKİM İSTANBUL'DA AZ ÖNCE NEREDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı verilere göre, 12 Ekim sabahı İstanbul'da hissedilen bir deprem gerçekleşti. Her iki kurum da depremle ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşırken, vatandaşları olası afetlere karşı bilinçlendirmeye devam ediyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM VERİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki tüm sismik hareketleri anlık olarak takip ediyor. Deprem hissedildikten sonra vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesinden detaylara kolayca ulaşabiliyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ise ülke çapındaki deprem hareketlerini 7/24 izliyor. Kurum, sadece deprem bilgilerini paylaşmakla kalmıyor; aynı zamanda afet farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve tatbikatlar da düzenliyor.

12 EKİM İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

