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İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
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5 Mart'ta İstanbul deprem ile sarsıldı! Özellikle son dönemde sık sık yaşanan depremler, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. "İstanbul deprem" hakkında AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son bilgiler büyük merak uyandırdı.

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi, İstanbul deprem hakkında en güncel verileri sunuyor. Vatandaşlar ise olası artçı sarsıntılar ve yeni deprem riskleri hakkında bilgi almak için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

?AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 5 Mart 2025 tarihli verilerine göre, İstanbul'da kaydedilmiş bir deprem bulunmuyor.

İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Mart deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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