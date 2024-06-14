İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? #9925 Kurban Bayramı'nda İstanbul kaç derece, yağmur yağacak mı?

Kurban Bayramı'na denk gelen 16 - 19 Haziran 2024 tarihleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin hava durumu detaylarına yönelik araştırmalar hız kazandı. İSTANBUL'DA BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK? Kurban Bayramı'nda İstanbul kaç derece, yağmur yağacak mı? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

16 Haziran günü başlayacak olan Kurban Bayramı için, Müslüman aleminde hazırlıklar hız kazandı. Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecek olan kişiler, bu günlerde havanın nasıl olacağını da merak ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayınladığı hava tahmin raporuna göre, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 16 Haziran tarihinde, havanın en düşük 21, en yüksek ise 30 derece olacağı öne sürülüyor.

Bayramın ikinci günü olan 17 Haziran Pazartesi günü ise en düşük sıcaklık 21, en yüksek ise 32 derece olması bekleniyor.

Aynı şekilde bayramın üçüncü günü olan 18 Haziran Salı günü, en düşük sıcaklığın 22 derece olması beklenirken, en yüksek sıcaklık ise 31 derece olarak tahmin ediliyor.

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