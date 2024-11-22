İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 22 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler…

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NÖBETÇİ ECZANE NEREDE?

Pazar günleri kapalı olan eczaneler, dönüşümlü olarak nöbetçi hizmeti sunarak acil ihtiyaçları karşılamaktadır. İstanbul'da nöbetçi eczanelerin konumunu ve açık olanları öğrenmek isteyen vatandaşlar, bu bilgilere kolayca ulaşabilir. En yakın nöbetçi eczaneyi bulmak ve yol tarifi almak için detaylar haberimizde.

İSTANBUL NÖBETÇİ ECZANELER NEREDE?

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