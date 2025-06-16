İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 16-17 Haziran İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek?

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 16-17 Haziran İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek?
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İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Haziran İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...

Büyükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 16 Haziran günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 16 Haziran İstanbul su kesintisi saatleri...

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: TÜRKOBA MAH.

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 200 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 16.06.2025 11:27:44

Tahmini Bitiş Tarihi: 16.06.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 16-17 Haziran İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek?

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