İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde, yani çivi bile çakılmasının yasak olduğu bir alanda ağaçlar kesilerek dikilen bu kaçak villa inşaatının izninin nasıl alındığı merak konusu oldu.

BÖLGE İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA

Bölgedeki imar yetkisinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenildi. Vaniköy'ün sırtına saplanan bu villa için İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada inşaatın 16 Ağustos'ta mühürlendiği ifade edildi. Ancak inşaat alanındaki çalışmaların olay patlak verene kadar devam ettiği ve bakanlık ekiplerinin gelmesinin ardından durdurulan inşaatta çalışan işçilerin polis nezaretinde alandan çıkarıldığı öğrenildi.

İŞÇİLER: BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

İşçiler, basın mensuplarına, inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve bu sabaha kadar da çalışmalarına devam ettiklerini belirttiler. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, inşaat alanından ayrılırken konuyla ilgili rapor hazırlanacağı öğrenildi.

RUS OLİGARKA PEŞKEŞ Mİ ÇEKİLDİ?

Kaçak villanın bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, geçtiğimiz yıl Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi olan Boris Borisenko'nun bu arazi ve villalar için 26 milyon dolar ödediği öğrenildi.

PEKİ İMAMOĞLU VE DEDETAŞ BU İŞİN NERESİNDE?

Son olarak Çekmeköy'deki kaçak yapıların yıkımı için talimat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve usulsüz villanın yükseldiği Üsküdar'ın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Boğazı'nın kalbine saplanan bu hançere nasıl göz yumdukları ise bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere ikili, bir araya geldiklerinde sık sık tekne ile boğaz turu yapıyor.

İNŞAAT DURDURULDU

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı. Alanın İBB sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.