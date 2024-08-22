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İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

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İBB'nin yetki sahasında yer alan İstanbul Boğazı Vaniköy sırtlarında yükselen kaçak bir villanın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. Çivi bile çakılması yasak olan bölgede Rus oligark Boris Borisenko'ya ait olan arsada yükselen inşaata yapım izninin nasıl verildiği merak konusu oldu. Daha önce defaatle kaçak yapılarla mücadele edeceğini açıklayan İmamoğlu'nun ve usulsüz villanın yükseldiği Üsküdar'ın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın bu yapıya nasıl müsaade ettiği ise bilinmiyor.

İstanbul Boğazı'nda, Üsküdar Vaniköy sırtlarında inşa edilen bir villa Türkiye'nin gündemine oturdu. Özellikle Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde, yani çivi bile çakılmasının yasak olduğu bir alanda ağaçlar kesilerek dikilen bu kaçak villa inşaatının izninin nasıl alındığı merak konusu oldu.

BÖLGE İBB'NİN SORUMLULUĞUNDA

Bölgedeki imar yetkisinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne ait olduğu öğrenildi. Vaniköy'ün sırtına saplanan bu villa için İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada inşaatın 16 Ağustos'ta mühürlendiği ifade edildi. Ancak inşaat alanındaki çalışmaların olay patlak verene kadar devam ettiği ve bakanlık ekiplerinin gelmesinin ardından durdurulan inşaatta çalışan işçilerin polis nezaretinde alandan çıkarıldığı öğrenildi.

İŞÇİLER: BİZE BİLGİ VERİLMEDİ

İşçiler, basın mensuplarına, inşaatın daha önceden mühürlendiği yönünde kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini ve bu sabaha kadar da çalışmalarına devam ettiklerini belirttiler. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, inşaat alanından ayrılırken konuyla ilgili rapor hazırlanacağı öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

RUS OLİGARKA PEŞKEŞ Mİ ÇEKİLDİ?

Kaçak villanın bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, geçtiğimiz yıl Rus iş adamı Boris Borisenko tarafından satın alındığı ortaya çıktı. İngiltere merkezli Pure Fueloil isimli şirketin sahibi olan Boris Borisenko'nun bu arazi ve villalar için 26 milyon dolar ödediği öğrenildi.

İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

PEKİ İMAMOĞLU VE DEDETAŞ BU İŞİN NERESİNDE?

Son olarak Çekmeköy'deki kaçak yapıların yıkımı için talimat veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve usulsüz villanın yükseldiği Üsküdar'ın Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın İstanbul Boğazı'nın kalbine saplanan bu hançere nasıl göz yumdukları ise bilinmiyor. Hatırlanacağı üzere ikili, bir araya geldiklerinde sık sık tekne ile boğaz turu yapıyor.

İstanbul Boğazı'nın kalbi Rus oligarka peşkeş mi çekildi? İmamoğlu ve Dedetaş bu işin neresinde?

İNŞAAT DURDURULDU

Öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı izinsiz inşaatın durdurulduğunu açıkladı. Alanın İBB sorumluluğunda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "İstanbul Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm bölgesindeki bir alanda, yasal düzenlemelere aykırı inşaat faaliyeti gerçekleştiği İl Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan alanda yapılan incelemede, meskenle ilgili kişiler tarafından herhangi bir yapı inşaat izin belgesinin Bakanlığımıza ibraz edilmediği ve ruhsatsız inşa faaliyetinin devam ettiği anlaşılmıştır. İnşaat, Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Kaynak: Haberler.com / Emlak

İstanbul Boğazı Ekrem İmamoğlu Sinem Dedetaş Sinem Dedetaş İstanbul Üsküdar Vaniköy Emlak Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Doğrucu:

Koyunların oyunu bu yemezler.. peşkes çekmek araplara koyunlara has bir özelliktir

43
122
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Muhammet Akbulut:

OOOO SAYIN İMAMOĞLU HAYIRLI İŞLER....VAY BEE...

103
21
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Ömer:

Rahat olun İmamoğlu bu işten leke almadan sıyrılır onun cilalayıcı medyası halleder bu işi. Kolay işler bunlar

74
16
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Sinan Bulduk:

İstanbul nimet nimeetttt diye boşuna demedi eko..

78
9
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ismail alkan:

İstanbul nimet nimet.

59
6
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Engin Demir:

Kişi kendinden bilir işi ! siz önce gidin ve daha önce peşkeş çekilen milyar dolarlık yerlere laf atın , kendi evinizin önünü temizleyin, sonra başkasının çöpüne laf atarsınız ...

11
44
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bekir yapici:

belliki imamogluna karsi bir atak baslatildi, varsa bir yamukluk tabiki arastirilsin ancak egri oturup dogru konusalim hangi partinin oldugu hic önemli degil yillardir makamlarda en ufak belediyelerde bile büyük yolsuzluklarin rüsvet olaylarinin döndügünü her Türk vatandasi bilir veya duymustur,4 yil stanbul belediye baskanligi yapmis sn erdoganinda bunlari duymamis olmasi mümkünmü ?

7
24
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Murat Celik:

imam cumhurbaşkanı adayı olunca yerini kime bırakacaktı

3
0
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mehmet çelik:

İlk çivi kimin doneminde cakildigina bakmak lazım zamanında o villayı kim yaptırdı ona izin verdi acaba

0
0
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