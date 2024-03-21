31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İstanbul Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MURAT KURUM

İYİ PARTİ: MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU

MEMLEKET PARTİSİ: EMRE BERK HACIGÜZELLER

ANAVATAN PARTİSİ: UMUT ÇINAR

DEMOKRATİK SOL PARTİ: NESİM PAKIR

YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET ALTINÖZ

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ORHAN GÖKDEMİR

ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: OSMAN TEKİN

ZAFER PARTİSİ: AZMİ KARAMAHMUTOĞLU

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ZİYA İNCEDERE

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: CİHAN ERDOĞANYILMAZ

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: BURHANETTİN AKTÜRK

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: EKREM İMAMOĞLU

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MUSTAFA AYTAŞ

OCAK PARTİSİ: OSMAN ÇELİK

ADALET BİRLİK PARTİSİ: MUHARREM MUTLU

MİLLET PARTİSİ: HASAN HÜSNÜ GÜNER

MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜSEYİN IŞIK

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İDRİS ŞAHİN

SAADET PARTİSİ: BİROL AYDIN

VATAN PARTİSİ: İBRAHİM OKAN ÖZKAN

BAĞIMSIZ: VEDAT TAYLAN YILDIZ

BAĞIMSIZ: YÜKSEL ÖZDEN

BAĞIMSIZ: ADEM BAYRAKTAR

BAĞIMSIZ: MEMET ALİ AYDOĞMUŞ

BAĞIMSIZ: BURAK EMRE ÇETİN

BAĞIMSIZ: MİRHAT TEKİN BRUSK

BAĞIMSIZ: AHMET SOYTÜRK

BAĞIMSIZ: ORHAN ÇEBİ

BAĞIMSIZ: MERVE KARATAŞ

BAĞIMSIZ: GÜVEN AKICI

BAĞIMSIZ: AHMET BİRİKMEN

BAĞIMSIZ: YAŞAR POLAT

BAĞIMSIZ: HABİP AKSU

BAĞIMSIZ: İSHAK AKBAY

BAĞIMSIZ: HÜLYA KAVUZLU KARAMAN

BAĞIMSIZ: VEDAT ÖZTÜRK

BAĞIMSIZ: GALİP MENTEŞE

BAĞIMSIZ: CEMAL TARANCI

BAĞIMSIZ: POLAT ERDOĞAN

BAĞIMSIZ: FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU

BAĞIMSIZ: HÜSEYİN DURMAZ

BAĞIMSIZ: SENA ELEST AKINCI

BAĞIMSIZ: UĞUR ETLİK

BAĞIMSIZ: ATAKAN BOZYAYLA

BAĞIMSIZ: BİLEN AKPINAR

BAĞIMSIZ: ÖMER KARVAN

BAĞIMSIZ: ABDULLAH ARLİ

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.