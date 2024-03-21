İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İSTANBUL Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | İstanbul Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: MURAT KURUM
- İYİ PARTİ: MEHMET SATUK BUĞRA KAVUNCU
- MEMLEKET PARTİSİ: EMRE BERK HACIGÜZELLER
- ANAVATAN PARTİSİ: UMUT ÇINAR
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: NESİM PAKIR
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: MEHMET ALTINÖZ
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: MERAL DANIŞ BEŞTAŞ
- TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ: ORHAN GÖKDEMİR
- ANADOLU BİRLİĞİ PARTİSİ: OSMAN TEKİN
- ZAFER PARTİSİ: AZMİ KARAMAHMUTOĞLU
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: ZİYA İNCEDERE
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: CİHAN ERDOĞANYILMAZ
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: BURHANETTİN AKTÜRK
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: EKREM İMAMOĞLU
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: MUSTAFA AYTAŞ
- OCAK PARTİSİ: OSMAN ÇELİK
- ADALET BİRLİK PARTİSİ: MUHARREM MUTLU
- MİLLET PARTİSİ: HASAN HÜSNÜ GÜNER
- MİLLİ YOL PARTİSİ: HÜSEYİN IŞIK
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: İDRİS ŞAHİN
- SAADET PARTİSİ: BİROL AYDIN
- VATAN PARTİSİ: İBRAHİM OKAN ÖZKAN
- BAĞIMSIZ: VEDAT TAYLAN YILDIZ
- BAĞIMSIZ: YÜKSEL ÖZDEN
- BAĞIMSIZ: ADEM BAYRAKTAR
- BAĞIMSIZ: MEMET ALİ AYDOĞMUŞ
- BAĞIMSIZ: BURAK EMRE ÇETİN
- BAĞIMSIZ: MİRHAT TEKİN BRUSK
- BAĞIMSIZ: AHMET SOYTÜRK
- BAĞIMSIZ: ORHAN ÇEBİ
- BAĞIMSIZ: MERVE KARATAŞ
- BAĞIMSIZ: GÜVEN AKICI
- BAĞIMSIZ: AHMET BİRİKMEN
- BAĞIMSIZ: YAŞAR POLAT
- BAĞIMSIZ: HABİP AKSU
- BAĞIMSIZ: İSHAK AKBAY
- BAĞIMSIZ: HÜLYA KAVUZLU KARAMAN
- BAĞIMSIZ: VEDAT ÖZTÜRK
- BAĞIMSIZ: GALİP MENTEŞE
- BAĞIMSIZ: CEMAL TARANCI
- BAĞIMSIZ: POLAT ERDOĞAN
- BAĞIMSIZ: FATMA RAGİBE KANIKURU LOĞOĞLU
- BAĞIMSIZ: HÜSEYİN DURMAZ
- BAĞIMSIZ: SENA ELEST AKINCI
- BAĞIMSIZ: UĞUR ETLİK
- BAĞIMSIZ: ATAKAN BOZYAYLA
- BAĞIMSIZ: BİLEN AKPINAR
- BAĞIMSIZ: ÖMER KARVAN
- BAĞIMSIZ: ABDULLAH ARLİ
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.