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İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? İstanbul hava tahmin raporu!

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İstanbul'da, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından yapılan açıklamada yarın megakentte sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak merak ediliyordu. İşte detaylar...

İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? İstanbul'da, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava, yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve AKOM tarafından yapılan açıklamada yarın megakentte sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak merak ediliyordu. Detaylar haberimizde!

İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yarın megakentte gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği bildirildi. AKOM'dan da yapılan açıklamada yarın İstanbul genelinde sağanak yağmur geçişlerinin olacağı konusunda vatandaşlara uyarı yapıldı.

İstanbul'a yağmur ne zaman yağacak? İstanbul hava tahmin raporu!

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin raporuna göre yarın öğle saatlerinden sonra Marmara'nın güney kesiminde yağış beklenirken, İstanbul'da ise gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

AKOM'DAN UYARI GELDİ

Konuya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan da (AKOM) yapılan uyarıda, yarın megakentte metrekareye 3 ila 10 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği açıklandı. Rüzgarın ise poyrazdan orta kuvvette, akşam ise sert eseceği duyuruldu.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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