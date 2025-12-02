İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

KAR YAĞIŞI İÇİN OCAK AYINI İŞARET ETTİ

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek. Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, İBB'nin kış şartlarıyla mücadele için ulaşım, tuz ve diğer hazırlıkları görüşüldü.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz geneli parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: