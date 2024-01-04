İstanbul'a kar ne zaman yağacak 2024? Bugün (4 Ocak) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

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İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK 2024?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 - 10 Ocak 2024 tarihleri için yayınladığı hava durumu raporuna göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salıdan itibaren azalacak. Çarşamba günü ise İstanbul dahil birçok yere kar yağacak.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

Meteoroloji'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olarak seyredecek. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinde yağışlar bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar da gözlemlenebilir.

Özellikle Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağışlar öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilir. Hava durumu ile ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için haberler.com'u takip edebilirsiniz.