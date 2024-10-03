Üye Girişi
Haberler

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail-İran gerilimi sonrası bölgedeki tüm gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. İsrail'in Türkiye sınırına dayanabileceği iddialarına da yanıt veren MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan basın bilgilendirme toplantısında, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatı ve İran- İsrail gerilimine ilişkin önemli mesajlar verildi.

"ALINMASI GEREKEN TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, İsrail'in Lübnan'a saldırısı sonrası İran'ın da İsrail'i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin bölgesel bir savaşa dönüşme ihtimaliyle ilgili sorulara şu yanıtı verdi:

"Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ülkemizin savunma ve güvenliğine yönelik bölgemizde ve dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor, çok boyutlu bir güvenlik stratejisi ile değerlendiriyor, alınması gereken tedbirleri alıyoruz. İsrail'in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırıları uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürmektedir. Gelinen durum; İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı endişemizin ne kadar haklı olduğunu göstermiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; bekamıza yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedirdir."

LÜBNAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ

Bakanlık kaynakları, Lübnan'daki Türk vatandaşlarının tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin ise, "Daha önce birçok tahliye harekâtını başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik planlama ve hazırlıklarını tamamlamıştır. Hali hazırda Lübnan'da yaşanan gelişmeler Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir. Tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirme devletimizin ilgili kurumları tarafından yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

"NETANYAHU HAYALLERİNE ANADOLU'YU DA KATIYOR"

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada İsrail'in Türkiye için de bir tehdit olduğunu belirtmiş, "İsrail'in Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer, açık söylüyorum bizim vatan topraklarımız olacaktır.. Netanyahu hayallerine Anadolu'yu da katıyor. Türkiye tarafsız olsun diyenlere, Hamas terör örgütüdür diyenlere sesleniyorum; karşımızda bir devlet değil kandan beslenen bir katil sürüsü var. Karşımızda tüm bölgeyi ateşe atmaya niyetli işgal şebekesi var" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güvenlik

Milli Savunma Bakanlığı Güvenlik Türkiye İsrail Güncel İran

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma

 Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
Putin'in kameralarla takip ettirdiği Rus vatandaşları sokağa beyaz maskeyle çıkmaya başladı

Son hamlesi insanları yıldırdı! Artık sokağa maskeyle çıkıyorlar
500

Yorumlar (35)

Sansasyonel Salvo:

Türkiyenin en sevdiğim özelliği , Savaşta güclü olmasi. En iyi ôzelliğimiz bu . Varsa aklindan geçen bir denesin ! Vâr olsun kan kirmizi sancak !

277
12
yanıtYanıtla
Mücahit Kılıç:

Tehlike dışarda değil dışardakilerle on numara çarpışırız. Fakat tehlike içeri giren milyonlarca ne olduğu belirsiz kaçaklar. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor.

199
8
yanıtYanıtla
Buğra Er:

Sınırdan kacak gırenlere muktedir olamıyoruz daha ama

93
32
yanıtYanıtla
hasan:

Muktedir olmamız şart

84
7
yanıtYanıtla
ibrahim hantaş:

CB one minute der herşey biter : )

53
21
yanıtYanıtla
VEFA:

Demek ki bizim hiç endişe duymamamız gerekiyor. İsrail Türkiye ye saldıracak diyenler de gerçek konuşmuyor. Ne mutlu Türküm diyene!..

32
31
yanıtYanıtla
Halil Yarbaşı:

Yeterki iç karışıklık çıkmasın şerefli ordumuz dış düşmanın rahatlıkla hakkından gelir

50
4
yanıtYanıtla
Sosyalci:

Hz. Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem'in bir vaadi var. İsrail istediği gibi gelebilir. Rabbım şahsıma Amik ovasında kaçacak Müslümanlardan olmayı nasip etmesin. Ya şehit ya muzaffer, Allahü Ekber!

49
5
yanıtYanıtla
Barbaros:

İsrail’i korusun diye kurecige radar sistemi konmadı mı danışıklı dövüşe gerek yok İsrail’in en büyük destekçisi bu hükümet …

21
31
yanıtYanıtla
Tamer Çakır:

Savaş güzel bir şey değildir sınamaşın dost kalalım yurtta sulh cihanda sulh ilkesi daha iyidir körüklemeye gerek yok

23
20
yanıtYanıtla
Tüm 35 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title