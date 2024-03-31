81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Üye Girişi
Haberler

Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Isparta deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Isparta depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ISPARTA DEPREM Mİ OLDU?

31 Mart 2024 tarihinde saat 17:34:02'de Isparta ilinde, 37.7687 enlem ve 30.5720 boylamında, yerel saatle 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise belirtilmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Isparta Deprem Gündem 3.Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

2024 BURSA HARMANCIK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Harmancık'ta hangi parti, kim önde? Yılmaz Ataş mı, Haşim Ali Arıkan mı kazanıyor? 2024 KIRIKKALE YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kırıkkale'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? ETİMESGUT SEÇİM SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikcioğlu mu Enver Demirel mi önde? Etimesgut Yerel Seçim Sonuçları! 2024 BURSA GÜRSU YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gürsu'da hangi parti, kim önde? Mustafa Işık mı, Haşim Öztürk mü kazanıyor? 2024 KARS YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Kars'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 AVCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Avcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Avcılar Yerel Seçim sonuçları! 2024 BURSA GEMLİK YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Gemlik'te hangi parti, kim önde? Refik Yılmaz mı, Şükrü Deviren mi kazanıyor? 2024 EYÜPSULTAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Eyüpsultan'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 DENİZLİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Denizli'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 31 MART 2024 BAĞCILAR SEÇİM SONUÇLARI | Bağcılar'da hangi parti önde? YSK verilerine göre Bağcılar Yerel Seçim sonuçları! 2024 GAZİOSMANPAŞA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Gaziosmanpaşa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? 2024 BURSA BÜYÜKORHAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bursa Büyükorhan'da hangi parti, kim önde? Kamil Turhan mı, Ahmet Korkmaz mı kazanıyor? 2024 KARAMAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Karaman'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ARNAVUTKÖY YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Arnavutköy'de hangi parti, kim önde? AK Parti mi CHP mi kazanıyor? ANKARA İLÇELERİ OY ORANLARI 2024! Ankara ilçe belediye seçim sonuçları CANLI TAKİP! Ankara Yerel Seçim sonuçları nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title