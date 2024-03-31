Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Isparta deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Isparta deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Isparta depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ISPARTA DEPREM Mİ OLDU?

31 Mart 2024 tarihinde saat 17:34:02'de Isparta ilinde, 37.7687 enlem ve 30.5720 boylamında, yerel saatle 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise belirtilmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.