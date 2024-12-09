Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Tuğgeneral İsa Baydilli kaç yaşında ve nereli?

Isparta askeri helikopter kazası Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir, şehit mi? Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait bir askeri helikopter, eğitim uçuşu sırasında akaryakıt istasyonu yakınına düşerek kaza yaptı. Kazada, aralarında Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de bulunduğu 6 asker şehit oldu. Peki, Tuğgeneral İsa Baydilli kimdir? Detaylar haberimizdedir...

TUĞGENERAL İSA BAYDİLLİ KİMDİR?

Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli, Isparta'da meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit düştü.

A Haber yayınına bağlanan Vali Erin, kazanın iki eğitim helikopterinin havada temas etmesi sonucu meydana geldiğini belirtti. Erin, "Okul komutanı paşamızdan haber alamıyorduk, sonunda ona da ulaştık. Maalesef şehit sayımız 5'e yükseldi" dedi.

2022 yılında albaylıktan tuğgeneralliğe terfi eden ve Kara Havacılık Okulu Komutanlığı görevine atanan Baydilli, askeri havacılık konusundaki uzmanlığı ve liderliğiyle tanınıyordu. Tuğgeneral Baydilli'nin yönetimindeki Kara Havacılık Okulu, Türk Kara Kuvvetleri için nitelikli pilotlar yetiştirmeyi hedefliyordu.

ISPARTA ASKERİ HELİKOPTER KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de aralarında olduğu 6 askerimiz şehit oldu.