Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Antalya- Isparta karayolunda meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında karayolunun Kargı mevkiinde yaşandı. Edinilen ilk bilgilere göre, plaka ve sürücüleri henüz belirlenemeyen TIR ile minibüs çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 2's i ağır 7 kişi yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı