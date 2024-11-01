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İspanya sel felaketinde son durum ne? Selde kaç kişi öldü?

İspanya sel felaketinde son durum ne? Selde kaç kişi öldü?
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İspanya'da yaşanan sel felaketi nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından son durum ve kayıp sayısı hakkında detaylar haberimizde yer alıyor. Peki, İspanya sel felaketinde son durum ne? İşte detaylar!

İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli sel felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. Felaketten en fazla etkilenen bölge, ülkenin doğusunda yer alan Valensiya özerk bölgesi oldu. Valensiya Operasyonel Kontrol Merkezi, can kaybının artacağını belirtiyor. Birçok kişi, İspanya sel felaketindeki son durumu merak ediyor. Yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, İspanya sel felaketinde son durum ne? Selde kaç kişi öldü?

İSPANYA SEL FELAKETİNDE SON DURUM NE?

İspanya'da meydana gelen büyük sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 158'e yükseldi. Valencia, Castilla-La Mancha ve Malaga bölgelerini etkisi altına alan sel, özellikle Valencia'da çok sayıda can kaybına yol açtı; buradaki ölü sayısı 155 olarak bildirilirken, Castilla-La Mancha'da 2, Malaga'da ise 1 kişi hayatını kaybetti. Selin neden olduğu hasarın büyüklüğü nedeniyle arama-kurtarma ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu ekipler, kayıp kişilere ulaşma çabalarını sürdürürken, yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.

İspanya sel felaketinde son durum ne? Selde kaç kişi öldü?

SEL FELAKETİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Sel felaketi, geniş çaplı maddi hasara ve toplumsal etkilere yol açmış durumda. Yetkililer, birçok evin, aracın ve altyapı tesisinin sular altında kaldığını, bazı yolların geçilmez hale geldiğini belirtiyor. Bölgeye yardım ekiplerinin sevk edildiği ve mağdurların güvenli yerlere nakledildiği bilgisi verildi. Hava koşullarının düzelmesi ile birlikte enkaz kaldırma ve temizleme çalışmaları hızlandırılacak.

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