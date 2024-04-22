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İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli?

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İsmail Yazıcıoğlu öldü mü, neden öldü ve İsmail Yazıcıoğlu kimdir soruları gündeme geliyor. Trabzon'da kolbastı oyununun tanınmasında büyük katkıları olan ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu kimdir ve kaç yaşındaydı merak ediliyor. Peki, İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli?

İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? sorularına yanıt aranıyor. Türkiye'de bir dönem popüler olan kolbastı oyununu bulanlar arasında adı geçen ses ve saz sanatçısı İsmail Yazıcıoğlu'nun hayatı gündeme geliyor. İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

İSMAİL YAZICIOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Kalp krizi geçiren ve tedavi gördüğü Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden ses sanatçısı Yazıcıoğlu, yarın Akçaabat ilçesindeki Akçakale Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacak. Yazıcıoğlu kılınacak cenaze namazının ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

İsmail Yazıcıoğlu kimdir, neden öldü? İsmail Yazıcıoğlu kaç yaşındaydı ve nereli?

İSMAİL YAZICIOĞLU KİMDİR?

1948 yılında Trabzon'da doğan İsmail Yazıcıoğlu, ünlü bir müzisyendir. Türkiye'de bir dönem popüler olan kolbastı oyununun bulunmasında adı geçen ses ve saz sanatçısıdır. Bağlama eşliğinde seslendirdiği türkülerle gönüllerde taht kurmuştur.

Ses sanatçısı Yazıcıoğlu, 21 Nisan 2024 Pazar günü Ahi Evren Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp krizi geçirmiş ve 76 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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