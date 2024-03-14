İsmail Özbek kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Söke Belediye Başkan adayı İsmail Özbek kaç yaşında, nereli?
İsmail Özbek kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Söke Belediye Başkan adayı İsmail Özbek kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Söke Belediye Başkan adayı olan İsmail Özbek hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. İsmail Özbek'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. İsmail Özbek kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Söke Belediye Başkan adayı İsmail Özbek kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
İSMAİL ÖZBEK KİMDİR?
İsmail Özbek, Yeniden Refah Partisi Aydın- Söke Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Söke Belediye Başkan adayı İsmail Özbek turizmcidir ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.