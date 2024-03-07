İsmail Çiftçioğlu kimdir? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli?
İsmail Çiftçioğlu kimdir? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu'nun hayatı merak ediliyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Çiftçioğlu, Karşıyaka'da ikamet etmektedir. Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında başlayan Çiftçioğlu, parti içerisinde birçok çalışma yürütmüştür.
İsmail Çiftçioğlu'nun hayatı, siyasi kariyeri, eğitimi merak ediliyor. İsmail Çiftçioğlu kimdir? AK Parti İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu kaç yaşında, nereli?
İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU KİMDİR?
- Evli ve 2 çocuk babasıdır. Karşıyaka'da ikamet etmektedir.
- Siyasi kariyerine Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında adım atan İsmail Çiftçioğlu, parti içerisinde birçok çalışma yürüttü.
- İzmir'in köklü üniversitelerinden biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan İsmail Çiftçioğlu, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler İlçe Başkan Yardımcısı olarak da görev aldı.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.