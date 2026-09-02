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MEB TYP Personel Alımı Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MEB TYP Personel Alımı Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
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MEB'e bağlı okullarda görev yapacak 70 bin Toplum Yararına Program (TYP) temizlik ve güvenlik personeli alımı için başvurular tamamlandı. Kura çekimleri noter huzurunda illere göre farklı tarihlerde yapılacak. Sonuçlar, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve İŞKUR e-şube üzerinden duyurulacak. Göreve başlayacaklar 8-10 Eylül'de okullarda olacak.

MEB'e bağlı okullarda görev yapacak TYP temizlik ve güvenlik personeli alımında başvuru süreci sona erdi. Binlerce aday, İŞKUR TYP kura sonuçları ve asil isim listesinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi okullarda hijyen ve güvenliği sağlayacak alımlarda başvurular il ve ilçe bazında tamamlandı. Kura çekimleri noter huzurunda yapılacak, tarihler illere göre değişiyor.

İŞKUR Toplum Yararına Program kapsamında alınacak personel kura ile belirlenecek. Alımlar tek merkezden değil, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden yürütülüyor. Adaylar kura tarihlerini İŞKUR e-şube üzerinden başvuru yaptıkları ilanın detay sayfasından görebilecek.

Kura sonrası asil ve yedek isim listeleri İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin siteleri ve İŞKUR sorgulama ekranından duyurulacak. Göreve hak kazananlar yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan okullarda göreve başlayacak.

MEB'e bağlı okullara 70 bin TYP personel alınacak. Bazı iller için kontenjanlar belirlendi: Malatya 1086, Batman 803, Bingöl 457, Bursa 2400 kişi. Kura tarihlerini il milli eğitim müdürlükleri açıklıyor. Duyurulan bazı iller şöyle: Malatya 1 Eylül saat 10.00, Karaman 3 Eylül saat 17.00, Balıkesir 31 Ağustos-4 Eylül, Düzce 31 Ağustos-3 Eylül, Bingöl 8 Eylül. Görev başlangıcı 8-10 Eylül'de olacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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