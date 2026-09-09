İŞKUR Gençlik Programı’nda öğrencilere günlük 1.375 TL ödeme: Başvurular için gözler Ekim’de

Üniversite öğrencilerine eğitimleri sürerken iş deneyimi ve gelir desteği sunan İŞKUR Gençlik Programı için gözler Ekim ayına çevrildi. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) ile devlet üniversiteleri arasındaki iş birliğiyle yürütülen programda öğrenciler, kampüs içinde görev alarak günlük 1.375 TL ödeme alıyor.

İŞKUR'un GÜÇ platformundaki bilgilere göre, katılımcılar haftada 1 ila 3 gün çalışabiliyor; aylık kazanç 6.875 TL ile 19.250 TL arasında değişiyor. Günlük çalışma süresi 7,5 saat olarak uygulanıyor. 5 gün katılımda 6.875 TL, 10 günde 13.750 TL, 14 günde 19.250 TL ödeme yapılıyor. İŞKUR ayrıca genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primlerini karşılıyor.

Öğrenciler; sürdürülebilir kampüs faaliyetleri, kampüs altyapı ve bakım çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetler, akademik ve idari destek, toplumsal hizmet, öğrenci gelişimi ile dijital dönüşüm ve inovasyon gibi 30 farklı alanda görev alabiliyor. Başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 18 yaşını doldurmak gerekiyor. Devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde aktif örgün eğitime devam etme şartı bulunuyor. Açıköğretim, uzaktan eğitim öğrencileri ile kaydını dondurmuş pasif öğrenciler kapsam dışında. Adayın son bir ay içinde sigortalı çalışmamış olması ve hane gelir şartını sağlaması isteniyor.

Kaynak: Haber Merkezi